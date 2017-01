POL-PPTR: Rettung einer Person aus Felswand

Trier (ots) - Am 18. Januar 2017 spazierte eine Frau gegen 14.30 Uhr mit ihrem Hund in Höhe des Ortes Taben-Rodt am Ufer der Saar entlang. Ihr Hund kletterte unvermittelt eine felsige Steilwand ca. 20 Meter hinauf und kam nicht mehr selbst hinunter. Versuche der Frau, den Hund zu retten, scheiterten. Hierauf versuchte der herbeigerufene Ehemann der Frau den Hund aus der Felswand zu retten, erreichte diesen auch, jedoch war er nicht mehr in der Lage die rutschige Steilwand mit dem Hund hinab zu klettern.

Nach ca. eineinhalb Stunden von erfolglosen Versuchen des Mannes hinab zu klettern, alarmierte die Ehefrau die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Höhenrettung der Feuerwehr retteten den Mann und den Hund aus der Steilwand. Außer einer leichten Unterkühlung bei Herrchen und Hund kam es zu keinen Verletzungen. Im Einsatz waren die FFW Saarburg und Taben-Rodt, Notarzt, Rettungsdienst DRK und die Polizei Saarburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell