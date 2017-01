POL-PPTR: Behinderung durch starken Schneefall und umgestürzte Bäume

Birkenfeld (ots) - Starker Schneefall verursachte am frühen Abend des 12. Januar auf der B 269 erhebliche Verkehrsbehinderungen. Gleich mehrere Fahrzeuge stellten sich an den Steigungen quer und brachten den Verkehr zeitweise zum Erliegen. Durch den Einsatz mehrerer Streu- und Räumfahrzeuge konnte die Strecke von Schnee und Eis befreit werden, so dass der Verkehr zunächst reibungslos weiter laufen konnte. Die Verkehrslage spitzte sich jedoch im Laufe der Nacht durch starken Schneefall und umgestürzte Baume zu. Im Zuständigkeitsbereich der PI Birkenfeld kam es auf der B 41, B 269 und K 49 durch querliegende Bäume und Äste zu Behinderungen. Gleich mit mehreren Einsatztrupps war die Straßenmeisterei Birkenfeld im Einsatz um die Straßen zu Räumen. Auf der B 41 kam es zu einem Verkehrsunfall, als ein LKW mit einem in die Fahrbahn ragenden umgestürzten Baum kollidierte. Glücklicherweise entstand nur geringer Sachschaden. Glück hatten auch ein Anwohner und Verkehrsteilnehmer in der Saarstraße in Birkenfeld. Dort wurde eine ca. 20 Meter hohe Birke durch den Wind entwurzelt und an dem Wohnhaus vorbei auf die Straße geschleudert. Die Feuerwehr Birkenfeld war mit mehreren Einsatzkräften damit beschäftigt, den Baum zu zersägen und die Fahrbahn wieder befahrbar zu machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell