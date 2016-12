POL-PPTR: Wohnhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Trier (ots) - Gegen 20.30 Uhr am gestrigen Donnerstag, 29. Dezember, informierten Zeugen die Feuerwehr über Rauch in einem Haus in der Trierer Petrusstraße. Drei Personen erlitten Rauchgasintoxikationen und mussten medizinisch betreut werden.

Zeugen hatten sich bei der Feuerwehr gemeldet, als sie Rauch aus einem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Petrusstraße bemerkten. Drei Personen wurden wegen des Verdachts von Rauchgasvergiftungen medizinisch betreut. Die Untersuchung des Brandortes durch die Brandermittler am heutigen Vormittag gestaltete sich sehr schwierig, da das Anwesen einsturzgefährdet ist und nicht betreten werden kann. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann die Polizei eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausschließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell