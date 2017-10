POL-PPRP: 29-Jähriger nach kurzer Verfolgungsfahrt geschnappt

Ludwigshafen (ots) - Mehrere Anzeigen waren das Ergebnis eines Katz- und Mausspiels zwischen der Polizei und einem 29-jährigen Mannheimer. Der 29-jähriger war am Montag (9.10.2017) gegen 18 Uhr auf der Mannheimer Stra-ße in Richtung Sternstraße mit seinem Roller unterwegs, als ihn die Polizei kontrollieren wollte. Als er die Anhaltesignale des Streifenwagens bemerkte, versuchte der Rollerfahrer über Gehwege und Fahrbahnteiler in Richtung Prälat-Caire-Straße zu flüchten. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Die Verfolgungsfahrt endete schließlich im Buschweg, als der Roller in diesen entgegen der Fahrtrichtung einbog. Dort hielt der 29-Jährige an und gab vor, absteigen zu wollen. Die Polizeibeamten stiegen ebenfalls aus ihrem Streifenwagen aus und gingen auf den Mann zu. In diesem Moment machte er kehrt, stieg wieder auf den Roller und gab Gas. Aufgrund mangelnder Fahrkünste machte der Roller einen Satz nach vorne und stieß gegen den Streifenwagen. Der 29-Jährige fiel vom Roller. Die Polizeibeamten nahmen ihn umgehend fest. Gegen die Festnahme versuchte sich der Mannheimer zu wehren, indem er versuchte die Polizeibeamten von sich wegzustoßen. Der 29-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, da er ver-mutlich unter Drogeneinfluss stand. Später stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt und das Versicherungskennzeichne mit schwarzer Farbe übermalte hatte, um so den Anschein eines gültigen Kennzeichens zu erwecken. Darüber hinaus fanden die Polizeibeamten eine geringe Menge an Drogen in einem kleinen Behältnis, das er bei sich trug. An dem Streifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 550 Euro. Niemand wurde bei dem Einsatz verletzt.

