POL-PPRP: In Gesicht getreten

Ludwigshafen (ots) - Mit Platzwunden im Gesicht musste am Sonntag (8.10.2017) ein 35-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Zeugenaussagen wäre es gegen 20.20 Uhr, in der Kanalstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 35-Jährigen und einem 42-Jährigen gekommen. Während dieser Auseinandersetzung hätte der 42-Jährige dem 35-Jährigen mehrmals ins Gesicht getreten. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. die Ursache der Auseinandersetzung kennen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

