POL-PPRP: Roller ausgeschlachtet

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend gegen 19 Uhr (8.10.2017) fanden Passanten einen ausgeschlachteten Roller abseits auf einem Feldweg in der Nähe des Rottstückgrabens. Anhand der noch leserlichen Fahrgestellnummer und des Kennzeichens ermittelte die Polizei, dass der Roller am 3.10.2017 im Bereich der Batschkastraße gestohlen wurde und seitdem nicht mehr auffindbar war. Das, was noch vom Roller übrig war, wurde im Anschluss an den rechtmäßigen Besitzer übergeben.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

