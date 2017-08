POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in Gaststätte im Ebereschenweg

Ludwigshafen (ots) - Am 08.08.2017 zwischen 00.00 Uhr und 09.20 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte im Ebereschenweg ein. Sie hebelten ein Fenster auf. Dann stahlen sie eine Geldkassette, in der sich mehrere hundert Euro befanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

