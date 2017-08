POL-PPRP: (Beindersheim) - Brand einer Lagerhalle

Beindersheim (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwoch (9.8.2017) ereignete sich ein Vollbrand einer Lagerhalle eines ehemaligen Bauhofs in der Großniedesheimer Straße in Beindersheim. Der Brand wurde von Anwohnern um 2.21 Uhr gemeldet. Er wurde inzwischen von der Feuerwehr gelöscht. Hierbei wurden drei Feuerwehrleute leicht verletzt. Der Schaden beträgt circa 80.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Brandursache aufgenommen.

