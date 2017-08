POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Autofahrer fährt gegen Bus

Ludwigshafen (ots) - Am 07.08.2017 gegen 18.30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf der Schanzstraße in Richtung Bergmannstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 38-Jähriger mit einem Linienbus auf der Liebigstraße in Richtung Pettenkoferstraße. Im Kreuzungsbereich Liebigstraße / Pettenkoferstraße fuhr der 21-Jährige in den Kreuzungsbereich ein, obwohl der vorfahrtsberechtigte Bus ebenfalls heran gefahren kam. Der 21-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr gegen die Mitte des Busses. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Bus beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die 31-Jährige Beifahrerin des Autofahrers wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt.

