POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Zwei Stühle von Bistro gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am 08.08.2017 gegen 04.40 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er gerade einen unbekannten Täter beobachtet habe, der zwei Stühle mitgenommen habe, die vor einem Bistro in der Ludwigstraß0e gestanden hatten und sei dann in Richtung Walzmühlcenter gelaufen. Eine Täterbeschreibung konnte er aufgrund der Dunkelheit nicht geben. Die sofort eingeleitete Suche durch die Polizeibeamten verlief ergebnislos Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

