POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in Lokal

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 06.08.2017 gegen 23.00 Uhr und dem 07.08.2017 gegen 17.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Lokal in der Mundenheimer Straße ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Dann öffneten sie gewaltsam einen Spielautomaten und stahlen das darin befindliche Geld in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell