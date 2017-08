POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfall in der Lagerhausstraße

Ludwigshafen (ots) - Am 06.08.2017 gegen 11.30 Uhr fuhr eine 56-Jährige auf der Rheinallee mit ihrem Auto in Richtung Lagerhausstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Roller auf der Lagerhausstraße in Richtung Rheinallee. Auf der Höhe der Kreuzung Wittelsbachstraße wollte die 56-Jährige nach links auf die Parkinsel abbiegen. Dabei übersah sie den ihr entgegen kommenden Rollerfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 59-Jähriger wurde verletzt, ein Krankenwagen war nach seinen Angaben jedoch nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

