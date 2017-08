POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfall in der Hauptstraße

Ludwigshafen (ots) - Am 06.08.2017 gegen 14.00 Uhr fuhr eine 61-Jährige auf dem Brückenweg in Richtung Hauptstraße und stieß mit einem von links kommenden vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Autofahrer zusammen. Die 61-jährige Beifahrerin des 60-Jährigen wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. An den beiden Autos entstand Sachschaden

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell