POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Hauseingangstür eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen dem 05.08.2017 gegen 23.30 Uhr und dem 06.08.2017 gegen 08.30 Uhr die Sicherheitsglasscheibe einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Kutterer-Straße ein, so dass diese in Teilen riss. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

