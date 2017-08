POL-PPRP: (Ludwigshafen) -Handtasche aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am 06.08.2017 parkte eine 49-Jährige ihr Auto zwischen 19.00 Uhr und 19.20 Uhr im Bereich des Seiteneingangs des Friedhofs Edigheim im Ostring. In dieser Zeit schlugen unbekannte Täter die beiden hinteren Seitenscheiben des Autos ein und stahlen eine Handtasche, in der sich unter anderem ein Geldbeutel und ein Smartphone befanden. Die Polizei rät eindringlich, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen! Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

