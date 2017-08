POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in Kneipe

Ludwigshafen (ots) - Am 06.08.2017 zwischen 00.00 Uhr und 08.30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Kneipe in der Bleichstraße ein. Gestohlen wurde nichts.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

