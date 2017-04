POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Handtasche von Grab gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am 08.02.2017 gegen 15.30 Uhr pflegte eine 84-Jährige ein Grab auf dem Mundenheimer Friedhof in der Achtmorgenstraße. Als sie ihre Handtasche auf das Grab legte und sich kurzzeitig vom Grab entfernte, nutze dies ein unbekannter Täter aus und stahl die Tasche. In der schwarzen Lederhandtasche befanden sich Ausweispapiere, mehrere Schlüssel und ein schwarzer Geldbeutel mit Bargeld. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Hochfeldstraße. Er war zwischen 30 und 40 Jahre, etwa 1,70 m und schmal. Er trug eine grau / schwarze Arbeitshose und ein grau / schwarzes Oberteil. Bei dem Rad handelte es sich um ein Damenrad mit Korb.

Sachdienliche Angaben bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell