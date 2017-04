POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Zu schnell unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Eine beschädigte Leitplanke und ein kaputter PKW waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag im Bereich der Großpartstraße. Um 14.30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Maxdorfer mit seinem PKW auf dem Basthorstweg in Richtung Großpartstraße. Weil er zu rasant unterwegs war, verlor er in der abknickenden Vorfahrt zur Großpartstraße die Kontrolle über seinen BMW und schleuderte gegen eine Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden.

