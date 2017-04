POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfall mit Fahrradfahrerin

Ludwigshafen (ots) - Eine verletzte Fahrradfahrerin und ein Schaden von 400 Euro waren das Resultat eines Wendemanövers am Mittwochmorgen (08.02.17). Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Leininger Straße von der Maudacher Straße kommend. Auf Höhe des Ahornwegs wollte sie wenden und übersah hierbei eine entgegenkommende Fahrradfahrerin. Die 51-Jährige stürzte von ihrem Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand lediglich nur Sachschaden. Die Radfahrerin trug einen Schutzhelm, der vor weiteren Verletzungen schützte.

