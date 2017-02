POL-PPRP: (Schifferstadt) - Wohnungsbrand in Schifferstadt

Ludwigshafen (ots) - Am 03.02.2017 gegen 09.15 Uhr kam es in einer Wohnung eines Zweifamilienhauses "Am Neuen Markt" zu einem Brand, bei dem die 53-jährige Bewohnerin der Wohnung leicht verletzt wurde. Sie kam ins Krankenhaus. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache steht noch nicht fest, weshalb der Brandort nächste Woche mit einem Brandursachengutachter begangen wird. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf etwa 60.000 - 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell