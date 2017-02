POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Widerstand

Ludwigshafen (ots) - Aufgrund Vollstreckung eines Haftbefehls gegen einen 17-Jährigen Ludwigshafener in der Bismarckstraße mussten heute gegen 12 Uhr dessen 21-jähriger Bruder und 43-jähriger Vater in polizeilichen Gewahrsam genommen werden, weil sie sich gegen die Festnahme ihres Familienangehörigen heftig wehrten. Durch das renitente Verhalten gegen die eingesetzten Polizeibeamten war teilweise der Straßenbahnverkehr in der Bismarckstraße beeinträchtigt. Der 17-Jährige selbst konnte anschließend in eine Jugendstrafanstalt verbracht werden. Gegen die beiden Familienangehörigen wurde u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand eingeleitet. Bei der Widerstandshandlung wurde einer der Familienangehörigen leicht verletzt.

