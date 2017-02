POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Ludwigshafen (ots) - 6000 Euro Sachschaden und ein leichtverletzter Autofahrer waren das Resultat eines Verkehrsunfalls in der Christian-Weiß-Straße am Donnerstagmorgen (02.02.17). Um 9.10 Uhr fuhr eine 30-jährige Toyota-Fahrerin von einem Parkplatz auf die Christian-Weiß-Straße und übersah, aufgrund mehrerer geparkter Fahrzeuge, einen von rechts kommenden BMW-Fahrer, der auf der Christian-Weiß-Straße in Richtung Ludwig-Reichling-Straße unterwegs war. Beide Pkw kollidierten auf der Durchfahrtsstraße. Der BMW-Fahrer verletzte sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

