POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Motorradfahrer gestürzt

Ludwigshafen (ots) - Ein Sachschaden von 500 Euro und ein verletzter Motorradfahrer waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen (02.02.17). Um 9.40 Uhr war ein 49-jähriger Ludwigshafener mit seiner Honda auf der Hauptstraße aus Richtung Ortsmitte Rheingönheim unterwegs und wollte der abknickenden Vorfahrt in Richtung der K7 folgen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit rutschte das Hinterrad im Kurvenbereich weg. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über seine Honda und stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell