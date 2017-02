POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unter Medikamenteneinfluss unterwegs - Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (01.02.17) rammte ein Mannheimer mit seinem Auto mehrere geparkte Fahrzeuge im Bereich der Rheinuferstraße. Gegen 21 Uhr fuhr der 31-Jährige mit seinem Pkw auf der B37 von Mannheim kommend in Richtung Lagerhausstraße. Unmittelbar vor der Konrad-Adenauer-Brücke auf Höhe der Henry-Roos-Passage kam er rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit insgesamt sieben geparkten Autos. Da die Polizei vor Ort Hinweise erlangte, dass der Mannheimer unter Medikamenteneinfluss stand, wurde ihm Blutprobe entnommen. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Endergebnis: 40 000 Euro Sachschaden und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell