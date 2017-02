POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Aktentasche einer Lehrerin aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am 31.01.2017 zwischen 15.00 Uhr und 16.15 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Autos (Hyundai) ein, das in der Denisstraße geparkt war. Sie stahlen eine dunkle Aktentasche, die zwischen Fahrer- und Beifahrersitz lag. In der Tasche befanden sich unter anderem ein Smartphone Samsung S 4 mini, mehrere Grundschulbücher und ein Notenbuch.

Die Polizei appelliert an alle Autofahrer, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

