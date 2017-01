POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfall am Koschatplatz

Ludwigshafen (ots) - Am 30.01.2017 gegen 08.50 Uhr befuhr eine 66-Jährige mit ihrem Auto den Koschatplatz. Eine 42-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt ihr Auto in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Kurfürstenstraße geparkt. Das Auto eines 50-Jährigen war etwa 5 Meter vor ihrem Auto geparkt In Höhe des Autos der 42-Jährigen kam der 66-Jährigen ein Auto entgegen. Um diesem auszuweichen, scherte sie nach rechts aus und prallte gegen das Auto der 42-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Auto wiederum nach vorne auf das Auto des 66-Jährigen geschoben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.300 Euro.

