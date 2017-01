POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in Bäckerei

Ludwigshafen (ots) - Am 29.01.2017 brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Wredestraße ein. Sie brachen zwei Türen auf und gelangten so in die Büroräume und den Verkaufsraum. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob und was gestohlen wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

