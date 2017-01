POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Lebensgefährtin beleidigt, bedroht und geschlagen

Ludwigshafen (ots) - Am 29.01.2017 gegen 13.30 Uhr gerieten eine 55-jährige und ihr 49-jähriger Lebensgefährte in Streit infolgedessen der 49-Jährige sie beleidigte, bedrohte und schlug. Nachdem es der 55-Jährigen gelang, die Haustür zu öffnen und um "Hilfe" zu rufen, verständigten Nachbarn die Polizei. Daraufhin beleidigte der 49-Jährige auch die Nachbarn, bedrohte sie und fuhr dann mit seinem Auto weg noch bevor die Polizei eintraf. Die 55-Jährige erklärte den Polizeibeamten, dass es bereits in der Vergangenheit zu Körperverletzungen gekommen sei. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Zudem wurde sie über ihre Rechte und Möglichkeiten in Kenntnis gesetzt und ein Beratungsgespräch bei der Interventionsstelle Ludwigshafen empfohlen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

