POL-PPRP: (Ludwigshafen) - LKW aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 27.01.2017 gegen 17.30 Uhr und dem 29.01.2017 gegen 20.00 Uhr brachen unbekannte Täter einen LKW (Zugmaschine Mercedes Benz) auf, der in der Lambsheimer Straße geparkt war. Gestohlen wurde nichts, allerdings wurde ein Messer und ein Schraubendreher in eine Brotbox gerammt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

