POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Dieb auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen (ots) - Am 28.01.2017 gegen 17.30 Uhr schaute ein 58-Jähriger aus dem Küchenfenster in der Horst-Schork-Straße und sah, wie ein weißer VW Bus Joker gegenüber seinem eigenen dort geparkten VW Bus anhielt. Da ihm das verdächtig vorkam, ging er hinaus zu seinem Fahrzeug. Dort entdeckte er einen Mann auf dem Fahrersitz, der gerade im Begriff war, sein Autoradio auszubauen. Daraufhin drängte sich der Unbekannte an dem 58-Jährigen vorbei, sprang in den anderen VW Bus und fuhr davon. Der Täter war etwa 50 Jahre, ca. 1,80 m, ca. 100 kg schwer und hatte dunkle kurze Haare. Er trug einen dunklen Pulli und blaue Jeans.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

