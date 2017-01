POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Bullterrier greifen Labrador an - Hundehalter wird verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am 26.01.2017 gegen 20.20 Uhr war eine 43-Jährige mit ihrem Labrador zwischen der Melm und Oppau im Feld spazieren. Plötzlich kamen drei unangeleinte Bullterrier aus dem Dunkeln angerannt, fielen den Labrador an und verletzten ihn durch mehrfache Bisse. Der 39-jährige Hundehalter der Bullterrier rannte diesen hinterher und versuchte sie vom Labrador zu trennen. Die 43-Jährige versuchte währenddessen auch ihren angeleinten Hund zu schützen, indem sie mit Tierabwehrspray sprühte. Der 39-Jährige gab an, von dem Spray (ähnlich Pfefferspray) getroffen worden zu sein und von dem Labrador in die Hand gebissen worden zu sein. Die 43-Jährige erklärte, der 39-Jährige sei von seinen eigenen Hunden gebissen worden. Letztendlich konnten die Hunde getrennt und angeleint werden.

