POL-PPRP: (Ludwigshafen) - 14 Kellerverschläge aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - In den letzten Tagen wurden durch unbekannte Täter 14 Kellerverschläge in einem Kellerraum eines Wohnhauses in der Schulstraße aufgebrochen. Teilweise wurden die Verschließsysteme abmontiert, teilweise wurden die Vorhängeschlösser mit einem Seitenschneider geöffnet. Aus einem Verschlag wurde eine Tasche mit einer Fotokamera gestohlen. Ob und was aus den anderen Kellern entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

