POL-PPRP: (Ludwigshafen) - 65-Jähriger wird belästigt und verletzt sich

Ludwigshafen (ots) - Am 25.01.2017 gegen 17.50 Uhr erschrak ein 65-Jähriger als plötzlich ein Unbekannter mit der Hand gegen sein Wohnzimmerfenster in der Ruprechtstraße schlug. Als der 65-Jährige daraufhin das Fenster öffnete und den Unbekannten zur Rede stellte, erklärte dieser, er habe ihn nur erschrecken wollen. Nachdem der 65-Jährige den Mann zu seinem Erfolg beglückwünschte, ihm einen Schreck eingejagt zu haben, warf der Unbekannte eine gefüllte Red Bull Dose durch das geöffnete Fenster und beleidigte und beschimpfte den 65-Jährigen. Zudem griff er nach dem Wohnzimmervorhang und riss diesen komplett von der Vorhangstange. Als er dann noch eine gefüllte Red-Bull-Dose in Richtung des 65-Jährigen warf, glücklicherweise ohne ihn zu treffen, sprang der 65-Jährige aus dem Wohnzimmerfenster, welches sich leicht erhöht im Erdgeschoss befindet. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Richtung Comeniusstraße. Bei dem Sprung verletzte der 65-Jährige sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Unbekannte war ca. 1,80 m und hatte ein schmales Gesicht. Er trug eine bunte peruanische Mütze mit Ohrenteil und eine längere dunkelbraune Jacke. Zudem hatte er einen großen grauen Rucksack.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell