POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Gemeinsame Kontrolle von Stadt und Polizei

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht vom 24.01.2017 auf den 25.01.2017 wurden Personen und Gaststättenkontrollen von Polizei, dem Kommunalen Vollzugsdienst und dem Gewerbeamt der Stadt Ludwigshafen im Stadtgebiet durchgeführt. In einer Gaststätte (Bar) in der Hubertusstraße wurde ein Mann mit einem Teppichmesser angetroffen. Dieses wurde präventiv sichergestellt. In einer Schublade des Tresens wurde zudem eine Schreckschusswaffe gefunden und eine Feinwaage. Auch diese beiden Gegenstände wurden sichergestellt. Weiterhin wurden drei Geldspielgeräte wegen fehlender Firmierung durch den Kommunalen Vollzugsdienst versiegelt. Zudem stellten die Beamten fest, dass bei einem Spielgerät, das durch die Stadt Ludwigshafen am 05.09.2016 versiegelt wurde, das Siegel nun aufgebrochen war. Letztendlich wurden in der Lokalität auch noch Kakerlaken festgestellt. Aufgrund der Summe der Verstöße wurde die Bar durch den Kommunalen Vollzugsdienst geschlossen.

