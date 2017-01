POL-PPRP: Treppe mit Öl beschmiert

Ludwigshafen (ots) - Mit einer ölartigen Substanz beschmierten in der Nacht vom 22.01.2017, 21 Uhr, auf den 23.01.2017, 14.30 Uhr, Unbekannte die Eingangstreppen von zwei Anwesen in der Scharnhorststraße. Bereits im April 2015, August 2015 und Oktober 2015 wurde die Substanz verschüttet. Die Hauseigentümer konnten die Substanz selbst mit Katzenstreu binden, sodass sich niemand auf der Treppe verletzte. Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht verdächtige Personen in der Scharnhorststraße gesehen? Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell