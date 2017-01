POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen (ots) - Am 22.01.2017 gegen 00.30 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrer ebenfalls 18-jährigen Freundin in einer Location im Lagerplatzweg feiern und hatte deshalb ihr Auto gegenüber dem Europcar Gebäude abgestellt. Als die beiden Jugendlichen gegen 04.00 Uhr wieder wegfahren wollten, stellten sie fest, dass die Beifahrertür geöffnet worden war. Die unbekannten Täter nahmen alles mit, was im Auto war, unter anderem mehrere Kleidungsstücke und eine Handtasche sowie einen Geldbeutel mit Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

