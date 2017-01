POL-PPRP: Kneipenschlägerei

Ludwigshafen (ots) - Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten kam es am späten Samstagabend, 21.01.2017, 22:45 Uhr, in einer Oggersheimer Kneipe. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten fing eine der beteiligten Personengruppen an, in der Kneipe zu randalieren. Hierbei warf eine den alkoholisierten Personen einen Steinkrug auf seinen Kontrahenten, verfehlte diesen jedoch knapp. Bei Eintreffen der Polizeistreifen wollte der 19-jährige Ludwigshafener fliehen, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell