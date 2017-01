POL-PPRP: Brand Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - Heute Mittag, gegen 13 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Speyer im Theodor-Storm-Weg zu einem Brand. Eine Wohnung im 6. OG brannte völlig aus. Bei der Brandbekämpfung wurde in der Wohnung eine tote Person aufgefunden. Die Identität der Person ist noch unklar. Der Brand wurde von der Feuerwehr Speyer gelöscht. Das Anwesens und das Nachbarhaus wurden für die Dauer des Feuerwehreinsatzes evakuiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell