POL-PPRP: Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots) - Unter dem Vorwand, dass Dachziegeln des Anwesens locker seien, verschaffte sich ein unbekannter Mann bereits am vergangenen Dienstag (17.01.2017, 10 Uhr) im Alten Frankenthaler Weg Zutritt in ein Anwesen einer 76-jährigen Frau. Der Unbekannte suchte alleine das Obergeschoß auf und verlangte nach seiner "Reparatur" 10 Euro. Anschließend verschwand er. Kurz danach stellte die Frau fest, dass der Ganove Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet hatte. Nach Auskunft der Frau handelte es sich bei dem Langfinger um einen zirka 1,80 Meter großen und kräftigen Mann mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Tipps der Polizei:

Keine Unbekannte in die Wohnung lassen. Immer Türspion und Sprechanlage nutzen. Die Wohnungstüren sollten nur mit vorgelegter Türsperre geöffnet werden. Handwerker nur dann in die Wohnung eintreten lassen, wenn sie selbst bestellt oder vom Vermieter angekündigt wurden. Der Handwerker sollte nie in bar bezahlt werden. Es sollte immer eine Rechnung verlangt werden, die per Banküberweisung beglichen wird.

Wichtig: Umgehend die Polizei verständigen, wenn man befürchtet, Opfer einer Straftat zu werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell