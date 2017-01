POL-PPRP: Versuchter Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots) - Kriminalinspektion Ludwigshafen

Ein Unbekannter verschaffte sich am 18.01.2017, gegen 17.40 Uhr, Zugang in die Wohnung einer 77-jährigen Frau in der Kallstadter Straße. Der Mann klingelte an der Wohnungstür der 77-Jährigen. Als diese öffnete, schob er sich an ihr vorbei und hing ins Bad. Dabei sagte er, dass er einen Notfall habe und forderte die Frau auf, ihr einen Eimer zu geben. Dann ging er zur Küche und sprach weiter von einem angeblichen Notfall. Die resolute Dame verlangte von dem Mann einen Ausweis und drohte damit, die Polizei zu rufen. Daraufhin verließ der Unbekannte die Wohnung. Auch bei anderen Bewohnern des Hauses hatte der Unbekannte geklingelt, diese öffnete ihm jedoch nicht die Tür. Der Hausmeister bestätigte die Vermutung, in den Anwesen gab es keinen Notfall, der Mann hatte keinen Grund die Wohnung zu betreten.

Der Unbekannte war 35-40 Jahre alt, 1,70m groß. Er trug einen schwarzen Parka mit rot weißem Ärmelaufdruck und eine schwarze Mütze. Auffallen war sein gepflegter Schnurr- und Kinnbart, außerdem sprach er hochdeutsch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

