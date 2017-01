POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus in Frankenthal

Ludwigshafen (ots) - Kriminalinspektion Ludwigshafen

(Ludwigshafen) - Brand in Wohnhaus in Frankenthal

Heute Morgen, um 03.43 Uhr, stellten Anwohner einen Brand in Büroraumen in einem Wohn- und Bürohaus in der Ackerstraße in Frankenthal fest. Der Brand wurde von der Feuerwehr Frankenthal gelöscht. Während der Löscharbeiten wurde das Wohnhaus vorsorglich evakuiert. Die Bewohner konnten gegen 5 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurück. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 60.000 EUR. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt. Eine Bewohnerin erlitt eine leichte Verletzung an der Hand, ein anderer Bewohner klagte über Unwohlsein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell