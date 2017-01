POL-PPRP: Unfallverursacher gesucht

Ludwigshafen (ots) - Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Die 29-jährige Fahrerin eines Ford Focus stellte ihren Wagen am 15.01.2017, gegen 22 Uhr, am linken Fahrbahnrand in der Georg-Herwegh-Straße Höhe Anwesen 7 ab. Als sie am nächsten Tag, gegen 12 Uhr, zu ihrem Wagen zurück kam, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren rechten Tür fest. Offensichtlich ist ein Unbekannter mit seinem Wagen beim Vorbeifahren gegen das Auto der 29-Jährigen gefahren. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 1.000EUR zu kümmern, ist der Unfallverursacher davon gefahren.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise an Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell