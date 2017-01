POL-PPRP: Täterfestnahme nach Wohnungseinbruch

Ludwigshafen (ots) - Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Das Klirren von Glas meldete in der vergangenen Nacht 17.01.2017, 00.45 Uhr, ein Anwohner in der Wredestraße. Die Fensterscheibe eines Lebensmittelgeschäftes war eingeschlagen worden. Zutritt in das Geschäft erlangte der Täter dadurch aber nicht, da der Verkaufsraum nochmals gesichert ist. Während der Überprüfungen am Tatort entdeckten Polizisten einen 40-jährigen Ludwigshafener. Dieser trug hochwertige Elektrogeräte (PS4, Laptop, Tablet) und einen Nothammer mit sich und hatte mehrere frische blutende Verletzungen an Händen und Kopf. Die weiteren Ermittlungen führten die Polizisten zu einem anderen Anwesen in der Wredestraße. Hier war die Glasfüllung der Haustür eingeschlagen worden. Die Spuren führten zum Fahrstuhl, in welchem der Spiegel zerschlagen worden war. Letztlich war die Abschusstür einer Wohnung eingetreten worden. Aus dieser Wohnung hatte der Tatverdächtige die Gegenstände gestohlen. Der 40-Jährige stand zur Tatzeit unter Drogeneinfluss. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Zusammenhang der Taten ist anzunehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Für den Wohnungsinhaber hatte der nächtliche Besuch der Polizei ebenfalls unangenehme Folgen. Bei der Sachverhaltsaufnahme fanden die Beamten diverse Betäubungsmittel (Ecstasy, LSD, MDMA, Marihuana und Amphetamin) in dessen Wohnung auf. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Drogen wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell