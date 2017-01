POL-PPRP: Portemonnaie gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Freitagabend, 13.01.2017 zwischen 21 Uhr und 22 Uhr, einem 26-Jährigen die Geldbörse gestohlen, als er sich in einem Sportcenter in der Saarburger Straße aufhielt. Sein Portemonnaie hatte er in einer Hosentasche in einer dortigen Umkleidekabine aufbewahrt. Der Unbekannte begab sich in einem günstigen Moment in den Umkleideraum und steckte die Geldbörse nebst EC-Karte und diversen Papieren ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell