POL-PPRP: Versuchter Raubüberfall

Ludwigshafen (ots) - Die Kriminalpolizei sucht nach einem 35-45 Jahre alten, zirka 1,75 Meter großen Mann mit schulterlangen Haaren und buschigen Augenbrauen, Dreitagebart und normaler Körperstatur. Der Unbekannte mit dunkler Handwerkerhose und dunkelblauem Kapuzenpullover mit hellgrauen Schnüren sprang am vergangen Samstagabend (14.01.2017, 18.50 Uhr) in der Carl-Bosch-Straße aus einer Hofeinfahrt, hielt einen 15-jährigen Fußgänger am Arm fest, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte Geld. Der 15-Jährige konnte sich losreisen und flüchten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell