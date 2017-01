POL-PPRP: Pkw-Fahrerin übersieht Rotlicht und kollidiert mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) - Am Samstagmittag befuhr eine 83jährige Pkw-Fahrerin die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte und stieß mit einer, in Höhe der Semmelweisstraße, die Fahrbahn querenden Straßenbahn zusammen. Die Pkw-Fahrerin hatte das Rotlicht missachtet. Sie kam mit schweren Prellungen in die BGU. Die Fahrgäste der vollbesetzten Straßenbahn blieben unverletzt. Die Unfallstelle musste etwa 1 Stunde gesperrt werden. Am Pkw entstand Totalschaden.

