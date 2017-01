POL-PPRP: Pfingstweide: Falscher Polizeibeamte - jetzt doch hohe Schadenssumme

Ludwigshafen (ots) - Noch während die Fahndungsmaßnahmen zu den gemeldeten Taten in Friesenheim und dem Londoner Ring liefen, erschlich sich der Trickdieb als falscher Polizeibeamter Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Budapester Straße. Dort nutzte er die Gutgläubigkeit der über 80jährigen Frau aus und brachte sie dazu, ihre Geldkassette zu zeigen. Angeblich müsse er die Seriennummern überprüfen, weil es angeblich bei der Bank Probleme gegeben habe! Der unbekannte Tatverdächtige nahm die Geldscheine mit der Bemerkung an sich, weitere Maßnahmen durchführen zu müssen und verließ den Tatort in unbekannte Richtung! Er wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, hatte kurze Haare, ist schlank, trug einen "Jogginganzug" und soll pfälzischen Dialekt gesprochen haben! Die Fahndung nach ihm verlief erfolglos!

