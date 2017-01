POL-PPRP: Versuchter Pkw-Aufbruch

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10./11.01.2017) zwischen 21.30 Uhr und 05.30 Uhr versucht, an einen geparkten Pkw in der Kranichstraße die Fahrertür aufzubrechen, was ihnen allerdings misslang. Vermutlich wurden die Täter gestört und flüchteten unverrichteter Dinge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell