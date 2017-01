POL-PPRP: Einbruch in Kindergarten

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit von Montag auf Dienstag (10./11.01.2017) zwischen 22 Uhr und 06.32 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Kindergartens in der Leuschnerstraße auf und gingen dort mehrere Räumlichkeiten an. Was genau entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Verdächtige Wahrnehmungen bzw. sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell