POL-PPRP: Verkehrskontrollen "Wintersicherheit"

Ludwigshafen (ots) - Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Am 11.01.2017, wurde erneut in der Mundenheimer Straße der Verkehr mit Blick auf die Wintersicherheit kontrolliert. In der Zeit von 07.30 Uhr bis 10 Uhr und 10.45 Uhr bis 12 Uhr wurden insgesamt 49 Autos überprüft. - Fünf Fahrer trugen nicht den erforderlichen Sicherheitsgurt. - In einem Wagen wurde das transportierte Kind nicht korrekt gesichert. - In fünf Fällen war die Beleuchtung der Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß. - In einem Fahrzeug war die Ladung nicht einwandfrei gesichert. - In der Ausstattung von zwei Autos fehlten die Warnwesten. - Trotz der gestern noch anhaltenden winterlichen Wetterverhältnisse wurden insgesamt sechs Autos aus dem Verkehr gezogen, weil diese mit Sommer- anstatt der erforderlichen Winterreifen unterwegs waren.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle an alle Kraftfahrzeugführer: Die korrekte Ausstattung ihres Fahrzeugs mit Winterreifen, Beleuchtung, usw. sowie das Anlegen der Sicherheitsgurte schützen und bewahren andere Verkehrsteilnehmer und Sie selbst vor Schaden!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell